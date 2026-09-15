Yoğurdun üzerine 1 kaşık ekleyin: Bağırsakları harekete geçiriyor

Yoğurt tek başına da besleyici bir seçenek olurken, içerisine eklenen bazı besinlerle lif ve besin değerini artırmak mümkün. Son yıllarda sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça tercih edilen chia tohumu da bu seçeneklerin başında geliyor.

Lif, bitkisel protein ve omega-3 yağ asitleri içeren chia tohumu, özellikle sindirim sistemini destekleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Sıvıyla temas ettiğinde jel kıvamına gelen tohum, sindirimin daha yavaş gerçekleşmesine yardımcı olabiliyor.

Bu özelliği sayesinde daha uzun süre tokluk hissine katkıda bulunabilen chia tohumu, aynı zamanda karbonhidratların emilim hızının yavaşlamasına da yardımcı olabiliyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA FAYDALI

Chia tohumunun öne çıkan özelliklerinden biri yüksek lif içeriği. Yeterli sıvıyla birlikte tüketildiğinde lif, dışkı hacminin artmasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor.

Yoğurt ise canlı kültür içeren çeşitleriyle bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilen besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle yoğurt ve chia tohumu, günlük beslenmesinde yeterince lif bulunmayan kişiler için pratik bir alternatif oluşturabiliyor.

Ancak lif tüketimini bir anda ciddi miktarda artırmak gaz, şişkinlik ve karın rahatsızlığına neden olabilir. Bu nedenle chia tohumu tüketimine küçük miktarlarla başlamak ve gün boyunca yeterli miktarda su içmek önem taşıyor.

KAN ŞEKERİNDEKİ ANİ YÜKSELİŞLERİ YAVAŞLATABİLİR

Chia tohumunda bulunan çözünür lif, sıvıyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturuyor. Bu yapı, mide boşalmasını ve besinlerin sindirim sisteminden geçişini yavaşlatabildiği için öğün sonrasında kan şekerinin daha kontrollü yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

Bu etki, özellikle karbonhidrat içeren öğünlerde tokluk süresinin uzamasına da yardımcı olabilir. Ancak chia tohumunu kan şekerini tek başına düzenleyen veya diyabeti tedavi eden bir besin olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Diyabeti bulunan ya da kan şekerini etkileyen ilaçlar kullanan kişilerin beslenme düzenlerinde yapacakları değişiklikleri doktorları veya diyetisyenleriyle değerlendirmesi önem taşıyor.