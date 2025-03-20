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'Yok artık' dedirtecek olay! Engelli eşine elektrikli bisiklet almak istedi... 100 bin lira dolandırıldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 11:15
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Adana'da engelli eşine 3 tekerlekli bisiklet almak isteyen Bekir E. (58), internetteki ilan üzerinden irtibatta geçtiği çete tarafından dolandırıldı. Bekir E.'nin 100 bin TL'sini dolandırılan çete deşifre edilirken, şüpheliler eş zamanlı baskınla yakalandı.

'Yok artık' dedirtecek olay! Engelli eşine elektrikli bisiklet almak istedi... 100 bin lira dolandırıldı!

Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan emekli Bekir E., Multiple Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen eşine 3 tekerlekli elektrikli bisiklet almak için internette araştırma yaptı. İnternette gördüğü ilandaki telefon numarasıyla irtibata geçen Bekir E., verilen banka hesabına 30 bin lira gönderdi. Telefondaki kişi sistemde hata olduğunu, paranın askıda kalmış olabileceğini söyleyerek, Bekir E.'nin yeniden ödeme yapmasını istedi. Bunun üzerine Bekir E. iki kez daha ödeme yaptı. Yaklaşık 100 bin lirayı belirtilen banka hesabına gönderen Bekir E., telefon numarasına bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

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ÇETE DEŞİFRE EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Bekir E.'nin şikayeti sonrası Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Paranın gönderildiği banka hesabından iz süren polis, elebaşı S.Y.'nin (41) yönettiği, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan çeteyi deşifre etti. Çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, telefon görüşmelerini B.T.'nin (30) yaptığını, A.Ç.'nin (20) telefon hattı ve banka hesaplarını temin ettiğini, S.B.'nin (30) de hesabını komisyon karşılığı dolandırıcılıkta kullandırdığını tespit etti.

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DOLANDIRICIKTAN 183 SUÇ KAYDI

Ekipler ayrıca elebaşı S.Y.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu ve 183 ayrı 'Dolandırıcılık' suçundan arandığını saptadı. Öte yandan S.Y.'nin polise yakalanmamak için sık sık ofis kiralayıp, adres değiştirdiği belirlendi. Adana, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, Bekir E.'yi tanımadıklarını ve hiç görüşmediklerini öne sürüp, haklarındaki suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana bisiklet dolandırıcı engelli
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