YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Erol Özvar, yeniden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) atandı.
01.08.2025 00:20
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Son dakika! Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar yayımlandı.
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