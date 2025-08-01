YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı

Son dakika! Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar yayımlandı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır