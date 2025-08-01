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YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Erol Özvar, yeniden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) atandı.

YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı

Son dakika! Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar yayımlandı.

YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı 1

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete YÖK Erol Özvar
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