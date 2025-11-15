HABER

Yok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldüler

Batman'da, emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Adar ve 3 yaşındaki Zana Direk kardeşler, hayatını kaybetti. İki kardeş gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan amcaları 26 yaşındaki Adnan Direk'in ise tedavisi sürüyor.

Yok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldüler

Batman'da kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bismil yönüne giden Adnan Direk (26) idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı mevkiinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen TIR’a bağlı dorseye arkadan çarptı.

DORSEYE ÇARPIP SAVRULDU

Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldüler 1

İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar (4) ve kardeşi Zana Direk’in (3) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

AMCANIN DURUMU AĞIR

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldüler 2

YAR YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

