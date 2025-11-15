Yok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldüler

Batman'da kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bismil yönüne giden Adnan Direk (26) idaresindeki otomobil, Stadyum Kavşağı mevkiinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen TIR’a bağlı dorseye arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar (4) ve kardeşi Zana Direk’in (3) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
