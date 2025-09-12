Yok böyle soğukkanlık! Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü, kulaklığını takıp dışarıya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olay, 9 Eylül'de saat 17.00 sıralarında, Beylikbağı Mahallesi 302’nci Sokak’ta meydana geldi.

Apartmanda yaşayanlar, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi.

Ekipler, Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Dursune Bilgili, Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı’nda, Havva Nur Anzerli’nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul’da toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, anne-kızın cinayet şüphelisi M.İ.G.'yi İstanbul Kadıköy’de Moda Sahili’nde yakaladı. Dursune Bilgili'nin oğlu olan şüpheli M.İ.G., emniyetteki ilk ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederken, cinayetleri de olay günü annesinin babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söyledi.

BÖYLE SOĞUKKANLILIK GÖRÜLMEDİ!

M.İ.G.’nin annesi ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; boynuna taktığı kulaklıkla apartmandan çıkan M.İ.G.’nin bir süre sonra geri gelip apartmana girdiği, üzerindeki farklı kıyafetlerle tekrar apartmandan çıktığı ve sergilediği rahat tavırlar yer aldı.

KARDEŞİNİ GÖRGÜ TANIĞI BIRAKMAMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

M.İ.G.’nin yine emniyetteki ifadesinde, yaşanan arbedede annesini bıçakladığı ve sesleri duyup gelen üvey kız kardeşini de görgü tanığı bırakmamak için öldürdüğünü, ardından da alışveriş yapmak için apartmandan çıkarak markete gittiğini belirtti. Dursune Bilgili’nin ilk eşinin vefat ettiği ve M.İ.G.’nin bir süre yurtta kaldığı, zaman zaman annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Havva Nur Anzerli’nin babası S.A. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Bilgili’nin, şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve S.A.’nın da bir süredir başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ön otopsi raporunda; anne ve kızının cesetlerinin 8-10 gün evde kaldığı, annenin boğazında bıçakla kesi oluştuğu, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp nedeniyle kırıklar meydana geldiği belirlendi. Kızının da aynı bıçakla boğazında kesi oluştuğu kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır