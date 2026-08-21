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'Yok' denmişti! Ahmet Arif Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra bulundu

Ahmet Arif Denizolgun’un 2016’daki otopsisine ait olduğu belirtilen ve daha önce “yok” denilen kamera kayıtları, mezarın açıldığı gün Adli Tıp Kurumu arşivlerinde bulundu. Yeni incelemede naaştan alınacak örneklerle zehirlenme ve boğulma şüpheleri araştırılacak.

'Yok' denmişti! Ahmet Arif Denizolgun'un otopsi videosu 10 yıl sonra bulundu

Ahmet Arif Denizolgun’un 2016’daki otopsisine ait olduğu belirtilen ve daha önce “yok” denilen video kayıtları, mezarın açılmasının ardından Adli Tıp Kurumu arşivlerinde bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, soruşturma kapsamında 24 Şubat ve 1 Haziran 2026 tarihlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) otopsi anına ait kamera kayıtlarını talep etmiş, ancak ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi resmi yazıyla ellerinde böyle bir kayıt bulunmadığını bildirmişti.

Yok denmişti! Ahmet Arif Denizolgun un otopsi videosu 10 yıl sonra bulundu 1

Ancak mezarın açıldığı 19 Ağustos günü savcılığa ulaşan ve ATK İstanbul Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili tarafından 18 Ağustos'ta imzalanan yeni resmi yazı, sürecin seyrini değiştirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yazıda, Denizolgun'un otopsi işlemleri sırasında kaydedilen video görüntülerine ulaşıldığı belirtildi.

'YOK' DENİLEN VİDEO BULUNDU

"Yok" denilen ve sistemden silindiği düşünülen videoların, feth-i kabir işleminin yapıldığı gün "fiziki ve elektronik arşivlerin en derinlerinde bulunarak" savcılığa teslim edilmesi, kurum içindeki delil karartma çabalarının boşa çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

Yok denmişti! Ahmet Arif Denizolgun un otopsi videosu 10 yıl sonra bulundu 2

Adli Tıp Kurumunun Başsavcılığa gönderdiği yazıda "Otopsiye ilişkin video kayıtları USB flaş belleğe ve CD'ye aktarılarak Başsavcılığınıza gönderilmiştir" denildi.

ZEHİR VE BOĞMA İZİ ARANIYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, maktul Ahmet Arif Denizolgun'un mezarı adli heyet, uzman hekimler ve olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde açılmıştı.

8 Eylül 2016 tarihli ilk otopsi raporunda, Denizolgun'un ceset çürüme sıvısında normal değerlerin çok üzerinde Baryum, Arsenik, Kadmiyum, Nikel ve Civa gibi ağır toksik metaller saptanmıştı.

Naaştan alınacak yeni kemik, saç ve doku örnekleriyle maktulün zehirlenip zehirlenmediği kesinleşecek.

Yok denmişti! Ahmet Arif Denizolgun un otopsi videosu 10 yıl sonra bulundu 3

İlk olay yeri inceleme tutanağında Denizolgun'un boynunun sol alt tarafında tespit edilen yaygın morarma ve ezilmeler yer alıyordu.

Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu, maktulün ağız ve burnunun kapatılarak ya da boğularak öldürülüp öldürülmediğini inceleyecek.

ÖRNEKLER MEZARA DEFNEDİLDİ

Öte yandan feth-i kabir işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi. Örnekler, kazılan mezara defnedildi.

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Otopsi Adli Tıp Kurumu video Süleymancılar
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