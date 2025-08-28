HABER

YÖK depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı.

YÖK depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı

Yükseköğretim Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı. 2023-2024 ve 2024-2025 akademik yıllarında geçerli olan karar; Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 1 yıl daha uzatıldı.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİ EMRE'YE SELAMLARIMIZI İLETİYORUZ"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremzede öğrencimiz Emre, sosyal medya üzerinden depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere tanıdığımız özel öğrencilik hakkının uzatılmasını talep etti. Bugünkü Yürütme Kurulumuzda bu konuyu görüşmüş ve karara bağlamıştık. Özel öğrencilik hakkının bir yıl süreyle uzatılmasına karar verdik. Özel öğrencilik hakkından yararlanan depremzede öğrencilerimize bu müjdeyi vermek isterim. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve Emre’ye selamlarımı iletiyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)
