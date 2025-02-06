Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için bölgeye gitti.

JANDARMA İLE BAKAN URALOĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Açılış için kendi arabasını kullanan Bakan Uraloğlu, görevli olan jandarma ekibinin yanına yaklaştı. Bakan Uraloğlu görevli personele yolun açılışını yapmak için geldiklerini bildirdi.

İLK BAŞTA TANIYAMADI

Görevli jandarma personeli ilk etapta Bakan Uraloğlu'nu tanıyamadı. Kısa süre sonra Bakan Uraloğlu kendisini tanıttı ve ikili arasında tebessüm ettiren bir an yaşandı.

Bakan Uraloğlu görevli personelle kısa süre sohbet edip yola devam etti.