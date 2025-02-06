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  4. Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

06.02.2025 15:55
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06.02.2025 15:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için kendi arabasıyla bölgeye gitti. Burada jandarma, Bakan Uraloğlu'nun arabasına yaklaştı ve yönlendirme yaptı. Jandarma ilk etapta Bakan Uraloğlu'nu tanıyamadı, sonrasında ise Uraloğlu kendisini tanıttı. İkili arasında yaşanan diyalog ise kameralara yansıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu yapımı tamamlanan yolun açılışını yapmak için bölgeye gitti.

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JANDARMA İLE BAKAN URALOĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Açılış için kendi arabasını kullanan Bakan Uraloğlu, görevli olan jandarma ekibinin yanına yaklaştı. Bakan Uraloğlu görevli personele yolun açılışını yapmak için geldiklerini bildirdi.

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İLK BAŞTA TANIYAMADI

Görevli jandarma personeli ilk etapta Bakan Uraloğlu'nu tanıyamadı. Kısa süre sonra Bakan Uraloğlu kendisini tanıttı ve ikili arasında tebessüm ettiren bir an yaşandı.

Bakan Uraloğlu görevli personelle kısa süre sohbet edip yola devam etti.

Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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