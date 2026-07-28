Yol çalışma alanındaki çukura düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Nizip ilçesi kırsal Sekili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, mahallede yol çalışma alanında bulunan ve kapatılmayan çukura düşerek ters döndü. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada araç içerisinde bulunan ve yaralanan Ahmet S., Ali S. ve Ganime S.’yi ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ahmet S.’nin durumunun ağır olduğu ve sol gözünde görme kaybı yaşadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken çalışma bölgesinde hiçbir uyarı levhasının olmadığı iddia edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır