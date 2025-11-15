Yol kenarındaki ayıya 'hamsi' ziyafeti verdiler

Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyünde yaşayan İsmail Pekin ve Seyit Taştan, araçlarıyla köy yolunda seyir halindeyken yol kenarında yiyecek arayan bir ayıyı fark etti. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen ayıyı gören Pekin ve Taştan, bu duruma duyarsız kalmadı.

Hayvansever vatandaşlar ayıyı korkutmamaya ve ürkütmemeye özen göstererek araçlarını yavaşlattı.

AYI HAMSİLERİ YEDİKTEN SONRA UZAKLAŞTI

İkili, yanlarındaki hamsileri ayıya verdi. Ayının, sakin bir şekilde hamsiyi yiyerek yavaşça bölgeden uzaklaşması dikkat çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

