HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yol kenarındaki ayıya 'hamsi' ziyafeti verdiler

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde köye giden vatandaşlar, yiyecek aradığını fark ettikleri ayıya yanlarında bulunan hamsileri verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol kenarındaki ayıya 'hamsi' ziyafeti verdiler

Şiran ilçesine bağlı Gökçeler köyünde yaşayan İsmail Pekin ve Seyit Taştan, araçlarıyla köy yolunda seyir halindeyken yol kenarında yiyecek arayan bir ayıyı fark etti. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen ayıyı gören Pekin ve Taştan, bu duruma duyarsız kalmadı.
Hayvansever vatandaşlar ayıyı korkutmamaya ve ürkütmemeye özen göstererek araçlarını yavaşlattı.

Yol kenarındaki ayıya hamsi ziyafeti verdiler 1

AYI HAMSİLERİ YEDİKTEN SONRA UZAKLAŞTI

İkili, yanlarındaki hamsileri ayıya verdi. Ayının, sakin bir şekilde hamsiyi yiyerek yavaşça bölgeden uzaklaşması dikkat çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yol kenarındaki ayıya hamsi ziyafeti verdiler 2

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücü şarampole yuvarlandı: 1 yaralıAlkollü sürücü şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kırşehir'de 33 bin litre kaçak akaryakıt yakalandıKırşehir'de 33 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı
Anahtar Kelimeler:
hamsi Gümüşhane ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.