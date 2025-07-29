HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yol ortasında öldüresiye darbettiler: O anlar kamerada

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yol ortasında bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Öfkeli grubun elinden şahsı vatandaşlar kurtardı.

Yol ortasında öldüresiye darbettiler: O anlar kamerada
Doğukan Akbayır

Olay, Kuşadası İkiçemelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup ile bir şahsı saldırdı. Sebebinin küfür ve hakaret olduğu iddia edilen olayda, yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı. Buna rağmen şahsı yumruk ve sopalarla darbeden grubu çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Feci olayın görüntüleri amatör kameralara bu şekilde yansırken, adeta linç edilen şahsın akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seul'a giden yolcu uçağında powerbank koltuk arasına düştü! Uçak Türkmenistan hava sahasından İstanbul’a geri döndüSeul'a giden yolcu uçağında powerbank koltuk arasına düştü! Uçak Türkmenistan hava sahasından İstanbul’a geri döndü
Çekmeköy'de korkutan yangın! Patlamalar yaşandıÇekmeköy'de korkutan yangın! Patlamalar yaşandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya Havalimanı'na inen THY uçağında hidrolik arızası! Yolcular acil tahliye edildi

Antalya Havalimanı'na inen THY uçağında hidrolik arızası! Yolcular acil tahliye edildi

Hepsinde aynı belirtiler görüldü! Hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Hepsinde aynı belirtiler görüldü! Hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Jose Mourinho'dan yönetime bir mesaj daha! Bu kez sosyal medya hesabından paylaştı

Jose Mourinho'dan yönetime bir mesaj daha! Bu kez sosyal medya hesabından paylaştı

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Özel'den dikkat çeken adaylık çıkışı: "İmamoğlu'nun aday olamadığı bir noktada..."

Özel'den dikkat çeken adaylık çıkışı: "İmamoğlu'nun aday olamadığı bir noktada..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.