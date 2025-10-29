HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yol verme kavgasında 1 kişiyi ayağından silahla vuran 2 şüpheli yakalandı

Hatay’da trafikte yaşanan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.Olay, 10 Ekim’de Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşandı.

Yol verme kavgasında 1 kişiyi ayağından silahla vuran 2 şüpheli yakalandı

Hatay’da trafikte yaşanan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 10 Ekim’de Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşandı. Trafikte yol verme meselesi yüzünden N.P. ile M.Z., S.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmada S.Z, silahla N.P.’yi ayağından vurdu. Olayla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu M.Z. ile S.Z. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da dolu yağışıElazığ’da dolu yağışı
Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açanlara operasyon!Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açanlara operasyon!

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.