Yol verme kavgasında 1 kişiyi ayağından silahla vuran 2 şüpheli yakalandı

Hatay’da trafikte yaşanan kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 10 Ekim’de Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşandı. Trafikte yol verme meselesi yüzünden N.P. ile M.Z., S.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmada S.Z, silahla N.P.’yi ayağından vurdu. Olayla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu M.Z. ile S.Z. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA