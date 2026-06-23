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Yol verme kavgasında tehditler peş peşe geldi: "Boksörüm çeneni kırarım"

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İstanbul Beyoğlu’nda yol verme meselesi nedeniyle sürücü ile motosikletli iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosikletlilerden birinin sürücüyü küfür ve tehditlerle hedef aldığı olayda, "Boksörüm, çeneni kırarım" sözleri dikkat çekti.

Beyoğlu’nda yol kenarında park halindeki aracında bekleyen sürücüyle, motosikletli 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi.

Yol verme kavgasında tehditler peş peşe geldi: "Boksörüm çeneni kırarım" 1

Edinilen bilgiye göre, sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Yol verme kavgasında tehditler peş peşe geldi: "Boksörüm çeneni kırarım" 2

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yol verme kavgasında tehditler peş peşe geldi: "Boksörüm çeneni kırarım" 3

"BOKSÖRÜM ÇENENİ KIRARIM"

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

Yol verme kavgasında tehditler peş peşe geldi: "Boksörüm çeneni kırarım" 4

OLAY ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

Yol verme kavgasında tehditler peş peşe geldi: "Boksörüm çeneni kırarım" 5
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu kavga
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