Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı

Kayseri'de, 'yol verme' tartışması kötü bitti. Motokurye, meslektaşı kız arkadaşının darp edilmesinin ardından, içinde 1 kadın ile 2 çocuğun da bulunduğu otomobilin sürücüsünü defalarca yumrukladı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı

Olay, sabah saatlerinde, Talas ilçesinde meydana geldi. Motokurye ile otomobilin sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Aracın içindeki sürücüyü yumruklamaya başlayan motokuryeyi, çevredekiler uzaklaştırdı.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin otomobilin sürücüsünü yumrukladığı, aracın içindeki kadının da ‘Sen napıyorsun? Çocuk var’ diye bağırdığı duyuldu.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı 1

MOTOKURYE KIZ ARKADAŞI DARP EDİLMİŞ

Olay öncesine yönelik görüntülerde ise otomobilin içindeki 1 kadın ile motokurye Gizem Nur Ö. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı 2

Otomobilden inen kadın ve sürücünün, Gizem Nur Ö. ile bir süre tartışma yaşadığı, sonrasında yere düşürerek darbettikleri, ayağa kalkan Gizem Nur Ö.'nün otomobilin önüne geçip, ‘Polisi arayacağım bekle’ dediği ve sürücünün otomobili üzerine sürdüğü görüldü.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı 3

Bunun üzerine Gizem Nur Ö.’nün erkek arkadaşını aradığı ve ‘Gel çabuk gel, kadın da var, ışıklardayım, adam ayağıyla vurdu’ dediği duyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

