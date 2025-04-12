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'Yol verme' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! Bastonla vurulan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavgada Bilal K. (30) yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'Yol verme' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! Bastonla vurulan sürücü hastaneye kaldırıldı
Begüm Özkaynak

Olay saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahmutesatbey Caddesinde meydana geldi. Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada başına bastonla vurulan Bilal K. yaralandı. Birbirlerine saldıran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Kavga, olay yerine ihbarla gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavga sonucu başından yaralanan Bilal K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik tartışma
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