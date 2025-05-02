HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yola dökülen odunlar trafik akışını engelledi

Bartın'da yol üzerine dökülen odunlar, trafik akışını engelledi. Polis ekiplerinin ikazının ardından odunlar kaldırılarak cadde yeniden trafiğe açıldı.

Yola dökülen odunlar trafik akışını engelledi

Edinilen bilgiye göre Kemerköprü Mahallesi Somaklı Sokak'ta bulunan bir fırın için getirilen odunlar, iş makinesi yardımıyla bahçeye döküldü. Yola da taşan odunlar, caddenin tamamen kapanması üzerine sürücüler polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine trafik polisleri ve bekçiler olay yerine geldi. Ekipler, fırın sahibi ve çalışanları ikaz ederek, odunların bir an önce yoldan alınmasını istedi. Ekiplerin ikazı üzerine fırın çalışanları odunları depoya taşıyarak, yolun önce bir kısmını, bir süre sonra ise tamamını yeniden ulaşıma açtı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldıFurkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı
Kontrolden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten tarlaya uçtuKontrolden çıkan otomobil 40 metre yükseklikten tarlaya uçtu

Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.