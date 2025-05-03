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"Yolcu gibi" seyahat ediyor, şehirler arası otobüsleri denetliyorlar

Şehirler arası otobüslere sivil şekilde "yolcu gibi" binen otoyol jandarması ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını denetliyor.

"Yolcu gibi" seyahat ediyor, şehirler arası otobüsleri denetliyorlar

İçişleri Bakanlığının ölümlü trafik kazalarının azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı, şehirler arası toplu taşıma araçlarının sürekli denetlenmesi ve şoförler üzerinde "algılanan yakalanma riski" duygusunun yoğun bir şekilde hissettirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) Düzce'ye giden otobüse bilet alarak "yolcu gibi" binen sivil otoyol jandarması ekipleri, güzergah boyunca sürücünün yaptığı indirme-bindirme, trafik ışıkları, yatay ve düşey işaretlere uyma, şerit kullanma ve değiştirme, fazla yolcu, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş ve dönüş kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Yol boyunca denetlenen sürücü, resmi ekibin bulunduğu yere geldiğinde durduruldu. Araçtaki sivil ekipler, kimliğini göstererek görevini açıkladıktan sonra kural ihlalleri konusunda sürücü ve yolculara bilgilendirme yaptı.

"DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli Otoyol Jandarması Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil trafik denetiminin temel amacının sürücülerin gerçek sürüş davranışlarını görmek olduğunu söyledi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getiren Ergün, "Sivil denetim faaliyetleriyle temel amacımız trafik kazalarının önüne geçmek, trafikte can ve mal kayıplarını en aza indirerek toplumda trafik bilincini geliştirmek." diye konuştu.

Trafik Jandarması Timleri'nin sivil denetimleri dışında kalan uygulamalardan da bahseden Ergün, şunları kaydetti:

"Timler sivil denetim faaliyeti dışında sabit trafik denetimi, seyir halinde trafik denetimi, ihbarlı trafik denetimi ve elektronik sistemler ile hız denetimleri yapmakta, okul servisleri, personel/işçi servisleri, traktör, tarım araçları ve motosiklet gibi araçlara yönelik özel trafik denetimleri icra etmektedir. Ayrıca trafik kazalarının azaltılması, vatandaşların trafik konusunda bilgilendirilmesi maksadıyla, ülke genelinde yol kullanıcılarına yönelik trafik güvenliği eğitimleri düzenlenmekte ve trafik görevleriyle ilgili faaliyetlerin mevzuat çerçevesinde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktadır." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı jandarma
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