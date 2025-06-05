Yolcu minibüsü alev alev yandı, yangına müdahale etmeye çalışan sürücü yaralandı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 EM 417 plakalı belediye halk minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada araçtaki yangına müdahale etmeye çalışan minibüs şoförü Furkan D., vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç adeta demir yığınına dönerken minibüsün içerisinde yolcu olmadığı öğrenildi.

Yangın anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde minibüsün kısa sürede alev topuna döndüğü anlar yer aldı. Olayı yoldan geçerken gören Muhammed isimli bir genç, "Dumanları gördüm, sonra hemen yangın yerine geldim. Araçta 2 defa patlama oldu, birisi yangının başlangıcında söndürmeye çalışmış. Çok alevli yanıyordu, içerisinde kimse yoktu "dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır