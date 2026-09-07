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Yolcu minibüsünün hatalı sollaması kamerada

Artvin’de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen yolcu minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Yolcu minibüsünün hatalı sollaması kamerada

Artvin’de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen yolcu minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Şavşat-Artvin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir hâlindeki yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak amacıyla karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden otomobiliyle gelen Zafer Aydınlı, minibüsü fark ederek ani fren yaptı. Aydınlı’nın aracını son anda durdurmasıyla muhtemel bir kazanın önüne geçildi.

Yolcu minibüsünün şerit ihlali yaptığı ve karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolcu minibüsünün hatalı sollaması kamerada 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Artvin
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