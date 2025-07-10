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Yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kaldı!

Giresun'dan İstanbul'a giden otobüsün motor kısmı seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde alevler içinde kaldı. Şoförün yangını erken fark etmesiyle yolcular tahliye edildi.

Yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kaldı!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu nda alevler içinde kaldı! 1

MOTORU ALEV ALDI

Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

Yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu nda alevler içinde kaldı! 2

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu nda alevler içinde kaldı! 3

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Yangını söndürme çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

(İHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın otoyol otobüs
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