Yolcu otobüsü Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kaldı!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

MOTORU ALEV ALDI

Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Yangını söndürme çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır