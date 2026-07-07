HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 41 yaralı

Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsü Kırıkkale'de kaygan zemin nedeniyle kaza geçirdi. Olayda 41 yolcu yaralandı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken yaralılar da hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 41 yaralı
Ufuk Dağ

Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 41 yaralı 1

"YOLUN KAYGAN OLMASI..."

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 41 yaralı 2

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm dünyanın gözü bugün Ankara'daTüm dünyanın gözü bugün Ankara'da
Hürmüz yine karıştı! Gemilere füze saldırısı düzenlendiHürmüz yine karıştı! Gemilere füze saldırısı düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Tekirdağ kaza otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.