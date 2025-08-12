HABER

Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nda soğan yüklü kamyona çarpan yolcu otobüsünün şoförü Gürkan Güner hayatını kaybederken, otobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bahçeköy köyü mevkisinde meydana geldi. Malatya’dan İstanbul’a gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Güner yönetimindeki yolcu otobüsü, Yusuf S. yönetimindeki soğan yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 10 YARALI

Kazada, otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1’i ağır 10 kişi ise yaralandı.

Kazada sıkışarak yaralanan ve ismi öğrenilemeyen muavin, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
