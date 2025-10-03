HABER

Yolcu otobüsü yanarak demir yığınına döndü

Adana’da seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otobüs tamamen yanarak metal yığınına döndü.

Yangın, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanı mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Şoförün yangını fark ederek durdurduğu otobüste bulunan yolcular korku içerisinde aşağı inerken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri tamamen sardığı otobüsteki yangını söndürdü. Ancak otobüs metal yığınına döndü.
Son zamanlarda meydana gelen otobüs yangınları dikkat çekmeye başladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

