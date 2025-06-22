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Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler: Firmadan açıklama

İstanbul’dan Hatay’a gitmek üzere Metro Turizm’e ait bir otobüse binen kadın yolcu, tartışma sonrası karayolunun ortasında indirildi. İddialara göre, yaşanan arbedede darbedilen Öznur Dinçer’in altın kolyesi de koparıldı. O anlar sosyal medyada infial yaratırken, Metro Turizm’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Yolcu otobüsünde dehşet anları! Otobanın ortasında indirip darp ettiler: Firmadan açıklama
Begüm Özkaynak

Gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından paylaştığı olayda, yolculuk sırasında ön koltuğun tamamen yatırılmasından rahatsız olan Öznur Dinçer, koltuğun biraz kaldırılmasını rica etti. Ancak bu talep, otobüste görevli kadın muavin tarafından “O yolcunun hakkı, istediği kadar yatırır” şeklinde sert bir yanıtla karşılandı.

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OTOBANIN ORTASINDA İNDİRİLİP, DARBEDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine muavin durumu şoföre iletti. Ardından Dinçer, eşyalarıyla birlikte yolun ortasında indirildi. Dinçer, yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye çalışırken muavinin fiziki müdahalesine maruz kaldı.

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YOLCUNUN KOLYESİNİ KOPARDILAR

Yaşanan arbedede Dinçer’in kolyesi koparıldı. Dinçer, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Kolyemi kopardın! Sana inanamıyorum! Kolyem koptu ya! Annemin hediyesiydi bu ne!”

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DARP RAPORU ALDI

Otobandan tek başına indirilen Dinçer, olay sonrası darp raporu alarak hem muavin hem de şoför hakkında şikayetçi oldu.

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METRO TURİZM: “SORUMLU PERSONEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU HAZIRLANIYOR”

Tepkilerin ardından Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yolcumuzun mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyuyoruz. Araç kiralık statüdeydi ancak bu, Metro Turizm’in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yolcumuz, Metro Turizm’den bilet almıştır. Bu nedenle her türlü sorumluluk bize aittir. Aracın sözleşmesi feshedilmiş, belgeden düşürülmüştür. Sorumlu personel hakkında suç duyurusu hazırlanmış olup, dosya sabah savcılığa sunulacaktır.”

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Hatay İstanbul Turizm metro otoyol darp otobüs
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