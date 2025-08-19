HABER

Yolcu uçağında korku dolu anlar! Motor alev aldı: "Veda mesajları gönderdim"

Yunanistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre motoru alev aldı. Yolcular korku dolu anlar yaşarken uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolculardan biri "İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları’na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldı. Uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat korku dolu anlar yaşarken, uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

"VEDA MESAJLARI GÖNDERDİM"

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

HAVAYOLLARINDAN AÇIKLAMA

Olayda yaralanan olmazken, Condor Havayolları’ndan bir sözcü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi. Uçakta inceleme başlatıldı.

