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Yolcu uçağında 'terör eylemi' paniği: 'Uçağınızı bombalayacağız' dedi, hapis cezasına çarptırıldı!

26.03.2025 10:30
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Kayseri-İstanbul seferini yapmak üzere yolcu alımına başlayan uçakta 'terör eylemi' paniği yaşandı. 39 yaşındaki Gediz Solgançolak isimli bir kadın yolcu, kabin amirine 'Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedi. Bu sözleri duyan yolcular arasında panik yaşanırken yolculardan bazıları uçaktan inmek istedi. Yolcular arasında yaşanan arbede sonrasında pilot durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gözaltına alınan yolcu ise hapis cezasına çarptırıldı.

Yolcu uçağında 'terör eylemi' paniği: 'Uçağınızı bombalayacağız' dedi, hapis cezasına çarptırıldı!

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında 'Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedikten sonra yolcular arasında paniğe neden olduğu suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan Gediz Solgançok (39), 10 ay hapse çarptırıldı.

15 Haziran 2023'te Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı. İddiaya göre, yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine, 'Beni upgrade (Yolcunun biletini almış olduğu sınıftan bir üst sınıfa geçirilmesi) yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedi.

YOLCULARDA TERÖR EYLEMİ PANİĞİ BAŞLADI

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Bu sözleri duyan bazı yolcular terör eylemi paniği yaşadı. Bazı yolcular arasında da arbede çıktı. Yolculardan bazıları uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı.

Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'TAMAMEN MİZAH AMAÇLI YAPTIM'

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Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Gediz Solgançok katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. İlk duruşmada, "Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostes hanıma söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika sonra da beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler. Uçaktan inene kadar herhangi bir kavga ya da ses yükselmesi ile beraber tartışma falan olmadı.

Bu durumun suç olduğunu bilsem, kesinlikle böyle bir şey söylemezdim. Defalarca özür diledim. Pişmanım, kasten yapmadım. Şaka ve mizah amaçlı yaptım. Beraatimi istiyorum" diyen Gediz Solgançok, TCK'nın 270/1 maddesi gereğince 'Suç üstlenme' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra tutuksuz sanığa, yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak 'iyi hal' indirimi uygulandı. Solgançok 10 ay hapse mahkum edilirken, verilen hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kayseri uçak eylem
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