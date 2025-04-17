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Yolda dinliyordu ameliyathaneye taşıdı... Ameliyat masasında konuştu, şarkı söyledi: Hastadan özel istek

Kahramanmaraş’ta 62 yaşındaki Mehmet Ergen, spinal anestezi altında gerçekleşen bir operasyona girdi. Ergen, doktorlardan korkusunu yenmek adına bir talepte bulundu. O talep Ergen'e ameliyat masasında şarkı söylettirdi.

Yolda dinliyordu ameliyathaneye taşıdı... Ameliyat masasında konuştu, şarkı söyledi: Hastadan özel istek
Çiğdem Sevinç

Özel bir hastanede spinal anesteziyle yapılan ameliyatı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeki Yılmaz gerçekleştirdi. Uzun yol şoförlüğü yapan 62 yaşındaki Mehmet Ergen, ameliyat sırasında doktorundan arabesk müzik çalınmasını talep etti. Bu özel isteği kırmayan sağlık ekibi, hastayı sevdiği şarkılar eşliğinde ameliyat etti.

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ŞARKILAR SÖYLEYİP SOHBET ETTİ

Ameliyat sırasında hasta ile sohbet ederek ilerleyen sağlık ekibi, sürecin daha rahat geçmesini sağladı. Operasyon boyunca hem müzik dinleyen hem de sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Ergen, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ameliyat anında kaydedilen görüntülerde Ergen'in zaman zaman şarkılara eşlik ettiği de görüldü.

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"HASTALARIN RAHATLAMASINI İSTİYORUZ"

15 yıldır beyin cerrahlığı yapan ve 2 yıldır özel bir hastanede görevde olan Op. Dr. Zeki Yılmaz, "Genelde bel fıtığı ameliyatları yaparken spinal anestezi ile yapıyorum ve belden uyuşturuyorum. Hastalarımıza ameliyathanemizde konforlu bir ortam sağlamaya özen gösteriyoruz. Çok severim ve müzik dinlerim. Burada da hastaların müzik tercihleri doğrultusunda onların da rahatlamasını istiyoruz. Hastamız uzun yol şoförü olduğu için daha çok arabesk müzik dinliyordu ve biz de bu şekilde uyguladık. Acil şifalar diliyoruz" dedi.

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KORKTUĞU AMELİYATI ŞARKI DİNLEYEREK GEÇİRDİ

Operasyonu başarılı geçen Mehmet Ergen ise, "Ameliyattan korkuyordum. Tedavi için çok farklı kişilere gittim. Hocamızı buldum, dün ameliyat oldum şarkı dinleyerek ve söyleyerek. Bugün de ayağa kalktım. Tır kullanırken yolda arabesk dinliyorum. Ameliyat masasında da öyle oldu. Hocamızın ellerine sağlık" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arabesk hastane ameliyat şarkı
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