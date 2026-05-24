Yolda kalan aracı almak için giden çekiciye otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinden Bartın’ın Amasra ilçesinde kalan bir aracı almak için yola çıkan K.B. idaresindeki çekiciye, Bartın’ın Kurucaşile ilçesine geldiği sırada C.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, çekiciye çarpması nedeniyle kontrolden çıkan çekici de savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerler sayesinde çekici uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır