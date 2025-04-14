Yolda yürürken kendini kıraathaneye atıp yardım istedi ama... Ölüm anı kamerada

Edirne'de yolda yürürken kalp krizi geçiren Ulaş Ciyerci (54) yardım istemek için kıraathaneye girdi.

İNSANLARDAN YARDIM İSTEDİ

Mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığının olduğunu ve fenalaştığını söyleyerek, ambulans çağırmalarını istedi. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Ulaş Ciyerci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan Ciyerci'nin yardım istemek için girdiği kıraathanedeki son anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır