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Yolda yürürken önce sözlü taciz sonra darp skandalı! 'Yüzümde bir demirle yaşamaya mahkum bırakıldım'

Samsun’un Atakum ilçesinde sokak ortasında sözlü tacize uğrayıp dövülen 32 yaşındaki Damla Korkmaz, “Kırıklar nedeniyle platinler hep yüzümde kalacakmış. Yüzümde bir demirle sonsuza dek yaşamaya mahkum bırakıldım” dedi.

Yolda yürürken önce sözlü taciz sonra darp skandalı! 'Yüzümde bir demirle yaşamaya mahkum bırakıldım'

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Damla Korkmaz, yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre S.A.'nın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından S.A. kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık olduğu belirlendi.

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Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta S.A.’yı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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'HALEN İDDİANAME HAZIRLANMADI'

Sıvıyla beslenmeye devam eden Damla Korkmaz, “Bir yıl kadar sert ürünler tüketemeyeceğim. Püre ile beslenmeye devam ediyorum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Geçtiğimiz günlerde yüzüme takılan platinlerin bir daha yüzümden alınmayacağını öğrendim. Kırıklar nedeniyle platinler hep yüzümde kalacakmış. Yüzümde bir demirle sonsuza dek yaşamaya mahkum bırakıldım. Soğuk havaları geçtim, sıcak havalarda bile yüzüm şişiyor ve gözle görülür bir halde oluyor bu. Psikolojik olarak destek almaya devam ediyorum" dedi.

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Korkmaz, "Suç belli darbetti, dövdü ve taciz etti ama halen iddianame hazırlanmadı. En yakın zamanda iddianamenin hazırlanıp, davanın görülmesini ve cezayı almasını istiyorum” diye konuştu. (DHA)

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