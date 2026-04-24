Yoldan çıkan motosikletten düşen 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yoldan çıkan motosikletten düşen sürücü, eşi ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Yoldan çıkan motosikletten düşen 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda yoldan çıkan motosikletten düşen sürücü, eşi ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (32) idaresindeki 19 AEC 535 plakalı, motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak "v" kanala girdi. Motosikletten düşen sürücü, eşi S.K. (28) ve 2 yaşındaki çocukları S.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kastamonu
