HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza 16.30 saatlerinde Mollabey Köyü Çatak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.D, idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Y.K, yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı 1

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elon Musk'a göre bu sorunun cevabı belli!Elon Musk'a göre bu sorunun cevabı belli!
Dünya gündemine oturan kare! Netanyahu'nun telefonunda dikkat çeken 'bant' detayıDünya gündemine oturan kare! Netanyahu'nun telefonunda dikkat çeken 'bant' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.