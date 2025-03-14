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  4. 'Yoldaşlar' suç örgütüne operasyon! Lider Hasan Temel yakalandı

'Yoldaşlar' suç örgütüne operasyon! Lider Hasan Temel yakalandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.03.2025 13:22
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Adana'da birçok suça karıştığı tespit edilen ve 'Yoldaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri Hasan Temel de dahil olmak üzere 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

'Yoldaşlar' suç örgütüne operasyon! Lider Hasan Temel yakalandı

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın haberinde yer aldığı üzere, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve liderliğini Hasan Temel’in yaptığı ‘Yoldaşlar’ silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

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21 SUÇ OLAYI: CİNAYET, YAĞMA, YARALAMA...

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen teknik takip ve delillendirme süreci sonucunda, örgütün 2 kasten öldürme, nitelikli yağma ve kasten yaralama dahil olmak üzere toplam 21 suç olayına karıştığı belirlendi. 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 el bombası, 1 Thompson ve 1 Uzi marka otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 767 adet fişek, 50 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alınırken, 25 şüphelinin halihazırda ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu, 10 kişinin ise firari olduğu tespit edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Cezaevinde bulunan şüpheliler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi kapsamında “suç örgütü kurma ve yönetme” ile “örgüt üyeliği” suçlarından da işlem yapılacağı öğrenildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyonun detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ekol TV

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana suçlu
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