Yolu kapalı köyde rahatsızlanan anne ve bebeği ambulans helikopterle kurtarıldı

Kar nedeniyle yolu kapanan Akçalı köyü Tabanözü Mezrası’nda rahatsızlanan anne ve bebeğinin sağlık durumunda risk oluşması üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans devreye alındı. Bitlis Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen başarılı bir hava operasyonuyla anne ve bebeği, güvenli bir şekilde alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANNE VE BEBEĞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ergene, yaptığı açıklamada "Tüm olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yürütülen bu başarılı kurtarma operasyonunda; başta Sayın Valimiz Ahmet Karakaya olmak üzere İl Özel İdaresi ekiplerine, AFAD’a, paydaş kurumlarımıza, büyük bir özveriyle görev yapan sağlık personelimize, hava ekibimize ve koordinasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür ediyor, fedakar çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ergene, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde uzman hekimler tarafından tedavi ve takiplerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...