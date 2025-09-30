HABER

Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Batman'da yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kazayla ilgil başlatılan inceleme sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz pazar günü Turgut Özal Caddesi Atatürk Parkı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 10 çocuk babası Beşir Aktaş'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aktaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Aktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgil başlatılan inceleme sürüyor.

30 Eylül 2025
