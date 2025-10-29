HABER

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç sağlık teknisyeni hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, karayolundan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı 21 yaşındaki sağlık teknisyeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir-Çanakkale karayolunun Zeytinli Akıllı Kavşağı'nda yakınlarında meydana geldi. 21 yaşındaki Hasta ve Yaşlı Bakım Teknikeri Özlem Korkmaz, kavşaktan geçerken hızla gelen bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. Aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zeytinli Karakolu ve Jasat Dedektifleri'nin yaptığı titiz çalışma sonucu araç tespit edilirken, sürücü de kısa süreDE yakaladı. M.Y. isimli sürücü, sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı. Genç sağlık teknisyeninin ölümü ailesi ve yakınları ile ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu.

(İHA)

29 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri..

