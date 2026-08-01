Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Şanlıurfa yönüne seyir halinde olan N.E.K. idaresindeki 34 EJB 570 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Yalçın’a (72) çarptı.

OTOMOBİL ÇARPTIĞI YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Yalçın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır