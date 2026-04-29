Yolun karşısına geçerken ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa’da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BTD 66 hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Feriha Kapitan’a (75) çarptı. Yere savrulan kadın ağır yaralandı.

HASTANEDEKİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kapitan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

29 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
