Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, S. K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer yaralı kadının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır