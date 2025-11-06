HABER

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralı kadının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, S. K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer yaralı kadının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

