Yer: Beyoğlu! Yolunu kesip para istedi, istediğini alamayınca dehşet saçtı

Cansu Akalp

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Taksim Tünel'de İbrahim Halil'in yolunu keserek para isteyen gaspçı, istediğini alamayınca dehşet saçtı. Gaspçı tarafından göğsünden 4 bıçak darbesi alan İbrahim Halil hayatını kaybetti.

Olay İstanbul Beyoğlu'nda, Taksim Tünel civarında meydana geldi. İbrahim Halil yolda yürüdüğü sırada, karşısına çıkan bir gaspçının hedefi oldu. Şüpheli, İbrahim Halil'den para istedi, para isteme girişimi kanlı bir şekilde son buldu.

GÖĞÜS KISMINDAN 4 BIÇAK DARBESİ ALDI, KURTARILAMADI

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; 11 adet suç kaydı bulunan saldırgan istediği parayı alamayınca aralarında çıkan arbede sırasında bıçağını çıkarıp genç adamı defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yer: Beyoğlu! Yolunu kesip para istedi, istediğini alamayınca dehşet saçtı 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI!

Göğüs kısmından 4 bıçak darbesi alan İbrahim Halil ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11 SUÇ KAYITLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Cinayetin ardından polis ekipleri saldırganın peşine düştü. Saldırganın kısa bir süre sonra Güven Timleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

