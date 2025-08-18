YouTube'da önerilen videolar neden sürekli değişiyor? YouTube algoritmasının öneri mantığı nedir?

YouTube önerilen videolarında yapay zeka destekli bir algoritma kullanmaktadır. Kullanıcıların izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da "görmek istemiyorum" olarak yanıt verdiği bütün aksiyonlar analiz edilir. Ayrıca kullanıcıların alışkanlıkları da önemlidir. Kişiselleştirilmiş olarak video süresi, yapım ve video kalitesi gibi detaylar da göz önünde bulundurulur.

YouTube algoritmasının mantığı nedir?

1. İzleme geçmişi

Youtube'un çok uzun zamandır kullandığı bir metottur. Kullanıcıların izlediği videolara benzer tema ve başlıklarda üretilen videolar o konuyla ilgili olduğu düşünülerek önerilir. Yapay zekanın gelişmesiyle artık kullanıcının izleme geçmişinde "kanalı mı?" yoksa "konuyu mu?" izlediği ayrımı daha net yapılmaktadır. Böylelikle ya kanal sahibinden ya da konuyla alakalı daha fazla içerik önerilir.

2. Arama geçmişi

YouTube’da arama geçmişi önemli bir kriterdir. Daha önce arama yaptığınız konulara paralel olarak videolar önerilir. Örneğin "kahve yapımı" ile arama yaptıysanız daha sonra size "çeşitli kahve tarifleri" videolarının önerilmesi muhtemeldir. Yapay zeka geliştirmesi olarak; bazı durumlarda kullanıcıların "neyi aradığından" ziyade "neyi kast ettiği" de parametreler arasında dahil edilmiştir. Örneğin; anlamsız mırıldanmaların spesifik bir konuyu işaret ettiği anlaşılıp ona yönelik önerilerde bulunulur.

3. İzleme süresine ve etkileşimleri

YouTube önerileri, izleme önerisinden ziyade ilginizi çekecek önerilerde bulunmak üzerine yoğunlaşır. Özellikle kabaca "uykucu"(sleep watchers) olarak tarif edilen kesim, video süresince ekrana bakmayan kullanıcıları ifade etmektedir. Bu nedenle videoya yönelik beğeni, yorum ve paylaşım gibi etkileşimler YouTube algoritması için önemlidir. Ayrıca Yapay zekayla artık izleyip beğendiğiniz bir videonun hangi kısımlarını sıkıcı bulduğunuz da belirlenip analiz ediliyor.

Kanal abonelikleri

Kanallara abonelik o kanalın videolarının önerilmesi açısından önemlidir. Ancak yeterli değildir. Kanalla ne kadar etkileşime girildiği ve ekran süresi de baz alınır.

YouTube Topluluğu'nun genel eğilimleri

Diğer kullanıcıların kolektif eylemleri YouTube için bunun "genele hitap ettiği" olarak yorumlanır. Popüler videolar daha geniş bir yelpazeye önerilerek "çığ etkisi" yaratılır.

Gelişen bir teknoloji olarak yapay zeka

YouTube yapay zekası kullanıcıların attıkları yorumları da göz önünde bulundurmaya başlıyor. Bu aşamada video içeriği yayınlanmadan önce yapay zeka tarafından analiz edildiği gibi yorumlar kısmı da bu sürece dahil edilmeye başlandı.

YouTube yapay zekası ile bot ayrımı

-Son zamanlarda YouTube yapay zeka ile kullanıcıların gerçekliğini sorguluyor. Zararlı yazılımlar ve sahte hesaplar ile şişirilen izlenme oranları tespit ediliyor. Bundaki en önemli kriter de kullanıcıların içeriklere katılımı ve etkileşimidir.

YouTube önerilen canlı yayınlarda etkileşimin etkisi

YouTube içeriklerinde beğeni ve yorumların belirli bir orana dek taklit edilebilirliği nedeniyle, en yüksek algoritma değeri canlı olarak yayınlanan içeriklere verilen canlı tepkiler oluyor. Özellikle YouTube yayıncısının izlenme sayısı ile videoya verilen etkileşim belirleyici bir faktör. YouTube canlı yayınının izlenmesi ile yayına gelen beğeni arasındaki farkın fazla olması algoritma tarafından olumsuz olarak yorumlanıyor.