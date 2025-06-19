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YouTube'dan Shorts’a Veo 3 dokunuşu

YouTube, Veo 3 yapay zeka video oluşturma modelini doğrudan Shorts platformuna entegre ediyor. YouTube CEO’su Neal Mohan’ın açıklamasına göre, bu yeni özellik yaz sonunda kullanıma sunulacak.

YouTube'dan Shorts’a Veo 3 dokunuşu
Enes Çırtlık

Google'ın yapay zeka video oluşturma modeli Veo 3 geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu model, sesli videolar oluşturabilmeye imkan tanıyor. Şimdi ise Google'a bağlı olan online video platformu YouTube'dan Veo 3 ile ilgili dikkat çeken bir adım geldi.

YOUTUBE, VEO 3'Ü SHORTS'A GETİRİYOR

The Verge'te yer alan habere göre YouTube, Veo 3 yapay zeka video oluşturma modelini bu yazın ilerleyen günlerinde YouTube Shorts'a getiriyor. Bu gelişmeyi YouTube CEO'su Neal Mohan aktardı.

Şu anda Shorts'taki içerik üreticileri, Veo 3'ün bir önceki nesli olan Veo 2 modelinden faydalanarak Dream Screen ile arka planlar ve bağımsız klipler oluşturabiliyor. Mohan, Veo 3'ün Shorts'ta tam olarak neleri etkinleştireceğini belirtmedi. Ancak Veo 3'ün geliştirilmiş video kalitesinden ve ses ekleyebildiğinden bahsetti. Bu nedenle muhtemelen bu yükseltmeler Shorts'a gelecek.

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Veo 3’ün Shorts kullanıcılarına ücretsiz sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor. Şu an itibarıyla Veo 3 ile video oluşturmak, Google’ın ücretli AI Pro veya AI Ultra abonelik planlarını gerektiriyor. Google’dan bu konuda bir yanıt gelmiş değil.

Shorts içerik oluşturucularının Veo 3'ü kullanmak için ödeme yapmaları gerekip gerekmeyeceği de belli değil. Şu anda Veo 3 videoları oluşturmak için Google'ın AI Pro veya AI Ultra ücretli abonelik planları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Google yapay zeka
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