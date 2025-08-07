YouTube hesabına 2 adımlı doğrulama ekleme

Günümüzde internet, günlük yaşam vb. aktivitelerinin en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi. Yaşamın birçok alanında ihtiyaç duyulan internet kullanımı ile ilgili kullanıcıların en önem verdiği konuların başında da veri güvenliği gelmektedir. İnternet kullanıcılarının sosyal medya, e-posta, mobil bankacılık gibi birçok farklı alanda hesabı bulunur. Bu hesapların güvenliğini sağlamak ise her kullanıcı için oldukça önemli bir durumdur. Artık birçok hesabı sadece tek bir şifre ile korumak yeterli olmamaktadır. Bu noktada YouTube hesabına da iki faktörlü doğrulamanın nasıl ekleneceği de araştırılan konular arasında yer almaktadır.

İki faktörlü doğrulama nedir, ne işe yarar?

İki faktörlü kimlik doğrulamanın temel amacı hesaba giriş yaparken fazladan bir onay adımı gerekmesidir. Örneğin bu adımlardan biri olan SMS yoluyla yapılan doğrulamada giriş esnasında kullanıcıya bir kod gönderilir. Bu kod sadece kişinin telefonuna geldiği için başka bir kişi şifreyi bilse bile kod olmadan hesaba giriş yapamaz.

Dolayısıyla istenmeyen bir kişi hesap sahibi yerine giriş yapmaya kalktığında sistem onu doğrulama kodunu girmesi için bir ekrana yönlendirir. Bu kod sadece hesap sahibinin telefonuna iletildiğinden kullanıcının hesabı güvende kalır.

Bazı uygulamalar farklı olarak daha önce hesaba giriş yapılan cihazlara bildirim göndererek yeni bir girişe izin verip verilmeyeceğini sorar. İki faktörlü doğrulama (2FA) için farklı yöntemler bulunsa da hepsinin amacı aynıdır.

YouTube iki faktörlü doğrulama işlemi nasıl yapılır?

YouTube iki faktörlü doğrulama adımları şu şekilde yapılabilir:

Tarayıcıda YouTube’a gidip sağ üstteki profil simgesine tıklayın ve ardından “Google Hesabınız” seçeneğini seçin.

Açılan sayfanın solundaki menüden Güvenlik sekmesine tıklayın. Burada "2 Adımlı Doğrulama" başlığı altında “Başlat” ya da “2‑Step Verification” butonunu göreceksiniz

Güvenlik amacıyla sizden şifrenizi tekrar girmeniz istenir. Adımlara devam edebilmek için şifrenizi girin.

Yeni adımda ise doğrulama yöntemi seçin. Bunlar arasında telefon bildirimi cihazınıza bildirim gönderilir ve giriş işlemini buradan sorar. Diğer bir yöntemde SMS ya da sesli arama ile SMS kodu alınabilir. Son yöntemde ise Authenticator uygulaması üzerinden QR kod veya kurulum anahtarıyla doğrulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Seçilen yöntemle ilk kodu alınır (SMS ise cep telefonuna gelen 6 haneli kodu girin). Uygulama doğrulama kodu üretir, burada girip “İleri” seçeneğine tıklayın.

Aksi halde hesabınıza giriş yapabilmek için sağlayıcı tarafından verilen yedek kodları güvenli bir yere yazın. Kurulum işlemi tamamlandığında “Açık” durumuna geçen 2-Adımlı Doğrulama ayarı hesabınızı fazladan üreteceği bir kodla korur.

İki adımlı doğrulama kullanıcı hesabını korumada çok etkili bir yöntem olsa da güçlü bir şifre kullanmak da oldukça önemlidir. Eğer oluşturulan şifre zayıfsa ya da her platformda aynı şifre kullanıyorsa yine de risk altında olunabilir. Dolayısıyla iki adımlı doğrulama sistemi kullanılsa bile güçlü bir şifre oluşturulması önerilmektedir.