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YouTube ihtarı kaldırılır mı, ne zaman ve nasıl kaldırılır? YouTube ihtar kaldırma

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.02.2025 14:39
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YouTube kanalından çeşitli içerikler yayınlayan bireylerin Topluluk Kuralları ile genel politikalara uyumlu bir şekilde hareket etmeleri gerekir. Bu hususlara önem verilmediği takdirde kanala ihtar gönderilmesi söz konusu olur. Bir kanala gönderilen ihtarsa aşamalı olarak değerlendirilir. Örneğin ilk ihtarda 1, ikinci uyarıda ise 2 hafta boyunca belirli işlemler kısıtlanır. Dolayısıyla YouTube ihtarının ne olduğu ve nasıl kaldırıldığı üzerine bilgi sunulmalıdır.

YouTube ihtarı kaldırılır mı, ne zaman ve nasıl kaldırılır? YouTube ihtar kaldırma

İçindekiler

  • YouTube ihtarı nedir?
  • YouTube ihtarı kaldırılır mı?
  • YouTube ihtarı ne zaman kaldırılır?

YouTube platformunda içerik yayınlayan kullanıcıların her biri Topluluk Kuralları kapsamındaki maddelere uymakla yükümlüdür. İçeriklerin özgün ve şahıs gizliliğini ihlal etmeyen niteliklerde olması da beklenir. Böyle durumların göz ardı edilmesiyse YouTube ihtarı alınmasına yol açabilir. Kanallara gönderilen ihtarlar ise belirli bir süre boyunca geçerlilik taşır. Bu yüzden ilk ihtarını alan kullanıcılar uyarılara dikkat ederek geçerli prosedürü izlemelidir. Aksi takdirde belirli bir süre içerisinde üçüncü ihtarın alınmasıyla kanalın silinme riski ortaya çıkabilir.

YouTube ihtarı nedir?

YouTube platformu üzerinden içerik paylaşan kişilerin Topluluk Kuralları kapsamındaki maddeleri dikkate almaları gerekir. Bu kurallar YouTube’da nasıl davranılmasını gerektiğini belirleyen ilkelerden oluşur. Bu yüzden liste dışı ve gizli içerikler, gönderiler, küçük resimler, yorumlar ve bağlantılar bu kurallara göre düzenlenir.

YouTube ihtarı da Topluluk Kuralları kapsamındaki herhangi bir maddenin ihlal edilmesiyle ilişkilidir. Bir kullanıcı bu kuralları ihlal eden eylemleri hayata geçirdiği takdirde ihtar alabilir. Kanalı ihtar alan üyeler için de temelde 3 aşamalı bir süreç ortaya çıkar. Bu bağlamda ihtar alma sebebine dikkat edilerek sonraki eylemlerin buna göre düzenlenmesi gerekir.

YouTube tarafından yapılan resmi açıklamalara göre içeriklerin kanaldan kaldırılmasıyla ilgili önemli bir detaya da değinilmelidir. Platform tarafından yapılan bilgilendirmede içeriklerin Topluluk Kuralları ihlallerinden farklı nedenlerde de kaldırılabildiği duyurulur.

Örneğin, birinci tarafın gizlilik şikayeti ya da mahkeme kararı gibi etkenler içeriklerin kaldırılmasına yol açabilir. Ancak bu gibi durumlarda kanala ihtar verilmesi söz konusu değildir. Bu yüzden bir kanaldan içeriğin kaldırılması ile kanala ihtar gönderilmesinin aynı şey olmadığı bilinmelidir.

YouTube ihtarı kaldırılır mı?

YouTube ihtarını kaldırmak için belirli adımların uygulanmasıyla alınan uyarıya itiraz edilmesi gerekir. Aksi takdirde haklı nedenlerle verilen ihtarlar 90 gün boyunca geçerlilik taşır. YouTube ihtar kaldırma işleminin tamamlanması ise Studio menüsüne giriş yapılmasını gerektirir. Sonra "Kontrol Paneli" sekmesinden "Kanal İhlalleri" başlıklı kart açılır. Bu bölümden ise "İtiraz Et" seçeneğine tıklanarak kanal ihtarının kaldırılması için geçerli nedenler sunulabilir.

Söz edilen işlemi tamamlayan kullanıcıların ise YouTube tarafından yapılacak olan değerlendirme ve inceleme sürecini takip etmesi gerekir. Böylece itirazın haklı bulunması sayesinde ihtar kaldırma talebi onaylanabilir.

YouTube ihtarı ne zaman kaldırılır?

YouTube ihtarı temelde 3 aşamalı olarak ele alınır. İlk ihtardan sonra kullanıcıların 1 hafta boyunca içerik yükleme gibi eylemleri tamamlaması mümkün olmaz. Bu ihtarla beraber 1 haftalığına yasaklanan işlemler ise süre bittikten sonra yeniden aktif olarak gerçekleştirilebilir. Buna rağmen kanala uygulanan ilk ihtar 90 gün boyunca geçerlilik taşır.

YouTube kanalının 90 gün içerisinde ikinci defa ihtar alması durumundaysa birçok işlem 2 haftalığına kısıtlanır. İkinci ihtar da 90 günlük bir geçerlilik taşıyarak kanala gönderilen uyarılar arasında kalmaya devam eder. Yine 90 günlük süre içerisinde üçüncü bir ihtar alınması ise kanalın YouTube’dan kalıcı olarak kaldırılmasına yol açabilir.

Sunulan bilgiler doğrultusunda YouTube kanallarına gönderilen ihtarların her birinin 90 gün boyunca geçerli sayıldığı anlaşılır. Bu yüzden kullanıcıların ilk ihtardan sonra kendilerine sunulan uyarıları dikkate alarak gerekli işlemleri gerçekleştirmelerinde yarar vardır. İtiraza karşı itiraz talebinde bulunulacaksa da bu eylemin en kısa sürede tamamlanması gerekir. Böylece ihtarın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda kaldırılması söz konusu olabilir.

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youtube kanal uyarı
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