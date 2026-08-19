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YouTube izlenme sayılarını artıracak yeni sisteme geçiyor

YouTube, 24 Ağustos'tan itibaren video izlenmelerini sayma yöntemini değiştirecek. Yeni sistemde bir video oynatılmaya başladığı anda izlenme olarak kaydedilecek.

YouTube izlenme sayılarını artıracak yeni sisteme geçiyor
Enes Çırtlık

YouTube içerik üreticileri, platformun izlenme ölçümünde yapacağı değişiklikle birlikte videolarında daha yüksek görüntülenme sayıları görebilecek. Şirket, 24 Ağustos'tan itibaren bir videonun oynatılmaya başladığı anda görüntülenme olarak sayılacağını açıkladı.

YouTube izlenme sayılarını artıracak yeni sisteme geçiyor 1

Yeni yöntem, YouTube Shorts için geçen yıl uygulanmaya başlayan sistemle aynı olacak. TikTok ve Instagram gibi diğer platformlarda da benzer bir yaklaşım kullanılıyor.

YouTube izlenme sayılarını artıracak yeni sisteme geçiyor 2

YOUTUBE ÖLÇÜM SİSTEMİNİ BİRLEŞTİRİYOR

YouTube, blog yazısında içerik üreticilerinin birleşik bir izlenme sayım sistemi talep ettiğini belirtti. Şirkete göre üreticiler, böyle bir sistemin "metrik karmaşasını ortadan kaldıracağını" ve içeriklerin toplam erişiminin daha doğru değerlendirilmesini sağlayacağını düşünüyor.

YouTube izlenme sayılarını artıracak yeni sisteme geçiyor 3

30 SANİYELİK İZLEME ŞARTI KALKIYOR

Değişiklik öncesinde YouTube'daki uzun formatlı videolarda bir görüntülenmenin sayılması için videonun 30 saniye izlenmesi gerekiyordu. 24 Ağustos'tan itibaren ise video başladığı anda görüntülenme hanesine eklenecek.

YouTube izlenme sayılarını artıracak yeni sisteme geçiyor 4

YouTube, mevcut ölçümlerden biri olan "etkileşimli görüntülemeler" verisinin içerik üreticileri tarafından görülmeye devam edeceğini de doğruladı. Bu metriğe YouTube Analytics panelindeki gelişmiş mod üzerinden erişilebilecek. (Kaynak: GSMArena)

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya video
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