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YouTube kanalı nasıl açılır, şartları nelerdir? YouTube kanalı açmak için ne lazım? YouTube’da kanal oluşturma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.03.2025 20:28
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İnternet ortamında hizmet sunan ve milyonlarda kullanıcıya sahip olan birçok farklı sosyal medya platformu bulunmaktadır. Kimi platformlar içerik üretmeye yönelikken kimileri ise daha farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bu platformlardan biri online video izleme ve paylaşma olanağı tanıyan YouTube sosyal medya platformudur. Bu platformun özelliklerinden biri kullanıcılarına YouTube kanalı açma fırsatı sunmasıdır. Peki, YouTube kanalı nasıl açılır, şartları nelerdir?

YouTube kanalı nasıl açılır, şartları nelerdir? YouTube kanalı açmak için ne lazım? YouTube’da kanal oluşturma

İçindekiler

  • YouTube kanalı nasıl açılır?
  • Telefondan YouTube kanalı nasıl açılır?
  • YouTube kanalı açmanın şartları nelerdir?

YouTube sosyal medya platformu birçok kişinin sıklıkla ziyaret ettiği platformlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Video paylaşım hizmeti veren bu platform üzerinden kişiler canlı yayın açma, içerik yayınlanma, yorum yapma, kendi içeriklerinden kazanç sağlama gibi birçok farklı özelliği de kullanabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar dilerlerse kendi kanallarını açma şansına sahiptir. Bu noktada akıllara “YouTube kanalı açmak için ne lazım?” sorusu gelebilmektedir.

YouTube kanalı nasıl açılır?

Google bünyesinde yer alan YouTube sosyal medya platformunda kullanıcıların işine yarayan pek çok farklı özellik mevcuttur. Kullanıcılar bu platforma giriş yaparak, beğendikleri ya da sevdikleri sanatçılara, markalara abone olabilir, videolar izleyebilir, çeşitli eğitim içeriklerine ulaşım sağlayarak bilgi sahibi olabilir ya da video paylaşımında bulunabilir.

YouTube sosyal medya platformunda insanların en sık kullandığı özelliklerden biri kanal oluşturma özelliğidir. Tam da bu noktada YouTube kanalı nasıl açılır ücretsiz konusu karşımıza çıkabilmektedir.

YouTube kullanan kişiler bu platform içerisinde yer alan birçok farklı kanalı takibe alabilir ve yeni paylaşımlardan hızlı bir şekilde haberdar olabilir. YouTube platformunda kanal açmak birkaç basit işlemi uygulayarak gerçekleştirilebilir. Bunun için öncelikli olarak bir Google hesabınıza ihtiyaç vardır. Eğer hesabınız yoksa ilk önce hesap oluşturma işlemini yapmanız gerekir. YouTube kanalı açmak için izlenmesi gereken adımlar ise genel olarak şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak Google hesabınız ile YouTube sosyal medya platformuna giriş yapınız.
  • Platforma başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda kullanıcı simgenizin yer aldığı bölüme basınız.
  • Karşınıza çıkan seçenekler arasından “Kanal Oluştur” kısmına tıklayınız.
  • Kanal oluşturma bölümünde kanalınızın ismini ve bu kanalın ne ile ilgili olduğunu anlatan bir açıklama giriniz.
  • Sonrasında “Kanalı Özelleştir” kısmından açmak istediğiniz kanalın izleyiciler tarafından nasıl görünmesini istiyorsanız, o şekilde ayarlama yapabilirsiniz.
  • Kanalı oluşturduktan sonraki aşama video yüklemektir. Bunun için “Video Yükle” yazan yere dokununuz ve paylaşmak istediğiniz içeriği seçiniz.
  • Video yüklemesi yaparken içeriği hakkında bilgi vermeyi, başlık ve etiket girmeyi unutmayınız.

Telefondan YouTube kanalı nasıl açılır?

YouTube sosyal medya platformuna internet üzerinden giriş yapılabildiği gibi mobil cihazlara uygulaması indirilerek de giriş yapılabilmektedir. Pek çok kullanıcı YouTube’da kanal oluşturma özelliğini kullanarak, kendi içeriklerini yayınlamakta ve başka kullanıcılar ile etkileşim halinde olmaktadır. Kanal oluşturma işlemi platformun resmi web sitesi ziyaret edilerek gerçekleştirilebileceği gibi mobil cihazlar üzerinden de yapılabilmektedir.

YouTube’da kanal oluşturabilmek için bir Google hesabınızın olması gerekir. Hesabı olmayan kişilerin bu özelliği kullanabilmesi mümkün değildir. Bu yüzden öncelikli olarak bir hesap açmalı ve sonrasında kanal oluşturma işlemlerine geçmelisiniz. Böylelikle kendi hesabınız ile yalnızca sizin tarafından kontrolü sağlanabilecek bir kanala sahip olabilirsiniz. Telefondan YouTube kanalı açma işlemi son derece kolay bir işlemdir. Bunun için yapılması gerekenler kısaca şöyledir:

  • İlk önce YouTube sosyal medya uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirip yükleyiniz.
  • Ardından Google hesabınız ile uygulamaya giriş yapıp, devam ediniz.
  • Sonrasında YouTube profil fotoğrafınızın yer aldığı bölüme tıklayınız.
  • Bu bölümde karşınıza “Kanal Oluştur” kısmı çıkacaktır.
  • Kanal oluşturma bölümüne kanalınızın adını, yayınlayacağınız içeriklerin ne ile ilgili olduğu gibi bilgileri yazınız.
  • Son aşamada yüklemek istediğiniz videoları seçiniz ve bu videoları yayınlayarak, kanalınızı aktif hale getiriniz.

YouTube kanalı açmanın şartları nelerdir?

YouTube sosyal medya platformu sayesinde insanlar aradıkları videolara kolayca ulaşabilmekte, hayran oldukları kişileri takip edebilmekte, çeşitli içerikleri izleyebilmekte ve isterlerse kendi kanallarını açabilmektedir. YouTube’da kanal açma ücreti yoktur. Kişiler bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden kendi kanallarını açabilme hakkına sahiptir.

YouTube kanalı açmanın şartlarından biri Google hesabına sahip olmaktır. Bu video paylaşım uygulaması Google bünyesinde yer aldığından kişilerin ilk önce kendilerine ait bir hesap oluşturması önemlidir. Bu hesabı oluşturduktan sonraki aşama ise kullanıcı adı ve şifre ile platforma giriş yapmaktır. YouTube sosyal medya uygulamasına giriş yaptıktan sonra profil simgesinin bulunduğu noktada kanal oluşturma adımları yer almaktadır. Bu adımları takip ederek, kolayca kendi kanalınızı açabilmeniz mümkündür.

Bununla birlikte bu platform üzerinden içerik paylaşarak gelir elde edilebilmektedir. Ancak açılan kanal üzerinden gelir sağlayabilmek için kişilerin 18 yaş ve üzerinde olması gerekmektedir.

Yalnızca YouTube sosyal medya hesabı oluşturmak için ise yaş sınırı 13 olarak belirlenmiştir. 13 yaşında hesap açan bir çocuğun yayınladığı video içeriklerinden ebeveynlerin haberlerinin olması da son derece önemli bir konudur.

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