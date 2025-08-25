HABER

YouTube Shorts içerikleri ne zaman en çok izlenir? YouTube Shorts izlenme saatleri

Sosyal medyada yapılan son araştırmalar kullanıcı alışkanlıklarının sürekli ve dinamik olarak değişebildiğini gösteriyor. Kullanıcıların bu dönemki eğilimi hızlı ve akıcı videolar izleme üzerine şekilleniyor. Uygulamalar ve içerik üreticileri de mevcut trende uygun olarak kendilerinizi revize ediyor.

Doğukan Bayrak

YouTube, sosyal medyadaki en köklü mecralardan biridir. Video içerikleri üzerine milyarlarca içerikli veritabanı ile kullanıcılarına hizmet sunmaktadır. Kapasitesine bağlı olarak sürdürülebilirlik ve yenilik de YouTube'un ana amaçlarından birisi. YouTube bir süredir içerik analizlerini doğrudan kullanıcıları için geliştirdiği YouTube yapay zeka algoritması ile elde etmektedir. Yapay zeka kullanıcıların etkileşimlerinden yola çıkarak kullanıcı alışkanlıklarını, arzu ve beklentilerini ve yönelimlerini göz önünde bulunduruyor. Bu sebeple yeni trend olarak görülen "hızlı ve akıcı" içerik tüketme alışkanlığına yönelik olarak "YouTube Shorts" geliştirildi.

YouTube Shorts, kullanıcıların ilgisini çeken içeriklerin kısa süreli ve seri olarak izleyebildikleri bir fonksiyondur. Yapay zeka algoritması; YT Shorts videoları önerirken belirli kriterleri dikkate alır. Bunlar genel olarak diğer video yayınlama türünde olduğu gibi kullanıcıların ilgisini çekebilme parametrelerini baz alır. Uzun videolardan farklı olarak ise kullanıcıyı ekranda tutacak karmaşık bir ilgi ağının inşa edilmesidir. Videoların aynı türde ekrana getirilmesi kullanıcıda "uzun video" algısı oluşturabilir. Bu da YT Shorts'un özelliğini devre dışı bırakır. Bu sebeple shorts videoları çeşitlilik neticesinde önerilir.

İçerik üreticilerinin de merak ettiği konu YT Shorts videolarının yayınlanma zamanıdır. Çünkü videoların kullanıcıya hangi formülde önerileceği yapay zeka algoritması tarafından belirlenir. Yani sizin videoyu paylaşma zamanınız için en uygun vakit, izleyicinin hangi zaman neyi izlemeyi tercih edeceğinin yorumlanmasıdır.

YouTube Shorts izlenme saatleri istatistiksel olarak şu şekildedir:

Genel olarak en yüksek izlenme saatleri

Hafta içi (Pazartesi–Cuma)

Öğlen saatleri: 12:00 – 14:00 → İnsanlar öğle arasında telefonlarıyla ilgilenebilir.
Akşam saatleri: 18:00 – 21:00 → Mesai bitimi kullanıcıların en yoğun saatlerindendir. Özellikle eve dönüş yolunda sosyal içerikler zaman geçirmek için etkili bir yöntem.

Hafta sonu (Cumartesi–Pazar)

Sabah saatleri: 09:00 – 11:00 → Tatil gününde gidilmesi zorunlu olan bir yer olmayınca insanlar ilk iş olarak telefonlarına yönelebiliyor.
Akşam saatleri: 18:00 – 22:00 → Özellikle pazar akşamı, insanlar haftaya başlamadan önce telefonla vakit geçiriyor.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • İçeriklerin önerilmesi için paylaşıldıktan sonraki ilk iki saat temel baz alınıyor. Yüksek hype olan videolar daha fazla kullanıcıya öneriliyor.
  • Düzenli saatlerde aktif paylaşım yapmak sadık izleyici kitleleri oluşturabilir. İçeriklerinizi sürekli olarak aynı saatlerde görmek size yönelik bir marka hafızası oluşmasını sağlayacaktır.
  • YT yapay zekası çeşitlilik ile video önerir. Bu yüzden sizin shortslarınızın günün en çok hangi vaktinde izlendiğini analiz etmeniz önemlidir. Spesifik bir gruba üretseniz dahi bağlantılı kullanıcılara da videolarınız önerilebilir.
  • Global kullanıcılara içerik üretiyorsanız, YouTube analiz kısmından bölgesel ayrımı yapmayı unutmamalısınız. İçeriklerinizi bölgelerin aktiflik durumuna göre düzenlemelisiniz.
Anahtar Kelimeler:
YouTube Shorts
