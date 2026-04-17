HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

YouTube Shorts'u kapatmak artık mümkün! Peki nasıl?

YouTube Shorts'a kullanıcılar için yeni bir seçenek geldi. Bu seçenek, mobil uygulamada Shorts akışını tamamen kapatma imkanı sunuyor. Yeni seçenek, hem iOS hem de Android'de kademeli olarak sunuluyor.

Enes Çırtlık

YouTube Shorts'un sonu gelmeyen akışında zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen kullanıcılar artık bu özelliği mobil uygulamada tamamen devre dışı bırakabiliyor. Çünkü milyonlarca kişinin kullandığı YouTube Shorts'a bunun için yeni bir seçenek eklenmiş durumda. Yani, artık mobil cihazlarınızda YouTube Shorts'u kapatabilirsiniz.

YOUTUBE SHORTS İÇİN "0 DAKİKA" SEÇENEĞİ

GSMArena'da yer alan habere göre, hem iOS hem de Android'deki YouTube mobil kullanıcılarına aşamalı olarak sunulan özellik, kullanıcıların Shorts kullanımına sınır koymasına olanak tanıyan YouTube mobil uygulamasındaki zaman yönetimi özelliğine dayanıyor.

Son güncelleme ile birlikte bu özelliğin "Shorts Akışı kullanım sınırı" zamanlayıcısına yeni bir "0 dakika" seçeneği eklendi.

Bu zamanlayıcıda daha önce belirlenebilen en düşük süre 15 dakikayla sınırlıydı. Eklenen "0 dakika" seçeneği ise Shorts akışını mobilde tamamen kapatma anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar, mobil cihazlarda Shorts özelliğini tamamen devre dışı bırakabiliyor.

YOUTUBE SHORTS'U KAPATMAK ARTIK MÜMKÜN! PEKİ NASIL YAPILIR?

Shorts Akışı kullanım sınırı zamanlayıcısına YouTube uygulamasının Ayarlar bölümündeki Zaman yönetimi sekmesinden ulaşmak mümkün. Özellik etkinleştirildikten sonra Shorts sekmesine dokunulduğunda "Shorts Akışı'nda kullanım sınırınıza ulaştınız" mesajı görünüyor ve akışa erişim engellenmiş oluyor.

Anahtar Kelimeler:
youtube YouTube Shorts
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.