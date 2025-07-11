YouTube'un video oynatıcısında değişiklik sinyali! İşte Reddit'te paylaşılan söz konusu tasarım

YouTube, zaman zaman platformun tasarımını yenileyerek kullanıcı deneyimini güncelleme yoluna gidiyor. Şimdi ise henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da platform, oynatıcı arayüzünde yaptığı olası yeni bir değişiklikle yeniden gündemde.

YOUTUBE'UN YENİ VİDEO OYNATMA ARAYÜZÜ BÖYLE OLABİLİR

Reddit'te, YouTube'un video oynatıcısında yapılan yeni bir arayüz (UI) değişikliği hakkında çok sayıda rapor paylaşılıyor. Android Authority sitesinde yer alan habere göre bu güncelleme, özellikle web sürümündeki video oynatma kontrollerini etkiliyor gibi görünüyor.

Söz konusu arayüzde video oynatma kontrolleri artık baloncukların içine yerleştirilmiş. Oynat/duraklat düğmesi ve zamanlayıcının her biri kendi ayrı baloncuğunda yer alırken, geri kalan kontrol düğmeleri başka bir baloncukta birlikte bulunuyor.

Ayrıca ses düzeyi düğmesinin sol taraftan oynatıcının sağ tarafına taşındığı görülüyor. Düğme yerleşiminin kullanıcıya göre değişiklik gösterebildiği, bazı kullanıcıların diğerlerinden daha fazla düğmeye sahip olduğu da belirtiliyor.

İLK OLARAK NİSAN 2025'TE KEŞFEDİLMİŞ

Öte yandan bu tasarımın ilk olarak Nisan 2025'te keşfedildiği, o zamanlar bu güncellemenin bir test gibi göründüğü söyleniyor. Şu anda hâlâ bir test olup olmadığı net değil. Ancak çok sayıda kullanıcının bu arayüzle karşılaştığı düşünülürse, yeni tasarımın yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunuluyor olması muhtemel.