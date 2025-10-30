YouTube'un yeni politikaları tartışma yarattı: GTA 6'nın videoları da etkilenebilir!

2005 yılında kurulan ve ertesi yıl Google tarafından satın alınan YouTube, video oyun içerikleri izlemek için en popüler platformlardan biri konumunda. Platform, her yıl ise kullanıcılarının geri bildirimlerini dikkate alarak yeni özellikler ekliyor veya yeni politikalar geliştirerek birtakım güvenlik önlemleri alıyor. Google çatısı altındaki platform son olarak ise yeni politikalarının duyurusunu yaptı ve bu yeni politikalardan ikisi doğrudan oyun içeriklerini etkiliyor.

İŞTE YOUTUBE'UN YENİ POLİTİKALARI

GameRant'ta yer alan habere göre, tartışmalı değişiklik, gerçekçi şiddet içeren oyun videolarıyla ilgili. Yeni yönergelere göre, “işkence sahneleri” veya “sivil insanlara yönelik kitlesel şiddet” gibi görüntülere odaklanan içerikler yaş kısıtlamasına tabi tutulabilecek. Bu kısıtlamanın uygulanmasında sahnelerin süresi, ön planda olup olmaması ve karakterlerin ne kadar gerçekçi göründüğü gibi unsurlar dikkate alınacak.

GTA 6 VİDEOLARI ETKİLENEBİLİR

Bu değişiklik, şiddet öğeleriyle tanınan Grand Theft Auto 6 gibi oyunların oynanış videolarını da etkileme olasılığı taşıyor.

YouTube’un en son yönergeleri, 17 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.